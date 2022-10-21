Зоомаркет "Сами с усами"

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Summer_sale
Summer_sale
Landor cat 2kg -20%
Landor cat 2kg -20%
Brit-20%
Brit-20%
Royal Canin Cat Big -10%
Royal Canin Cat Big -10%
Pro Plan cat -10%
Pro Plan cat -10%
Hills-big-20%
Hills-big-20%
БОНУСЫ
БОНУСЫ
Farmina -8%
Farmina -8%
Сибирская кошка Цена ниже
Сибирская кошка Цена ниже
Pro Plan dog -20%
Pro Plan dog -20%
Сириус -20%
Сириус -20%
Pro Plan cat pauch -20%
Pro Plan cat pauch -20%
Pro Plan cat -15%
Pro Plan cat -15%
Euk cat пауч -15%
Euk cat пауч -15%
Guabi Natural для кастрированных кошек Лосось/ячмень, 1,5кг
Guabi Natural для кастрированных кошек Лосось/ячмень, 1,5кг
Сухой корм для стерилизованных кошек лосось и ячменьПолнорац..
1545р.
ZILLII URINARY CAT Индейка, 400г
ZILLII URINARY CAT Индейка, 400г
Полнорационный корм для взрослых кошек. PH контрольРецептура..
375р.
ZILLII SENSITIVE DIGESTION CAT Белая рыба, 400г
ZILLII SENSITIVE DIGESTION CAT Белая рыба, 400г
Полнорационный корм для взрослых кошек с чувствительным пище..
430р.
Лидер продаж!
Secret Thailand д/с Курица, лосось, тыква в желе кс, 185г
Secret Thailand д/с Курица, лосось, тыква в желе кс, 185г
Серия деликатесных консерв для собак Secret Premium из Тайла..
245р.
Secret Thailand д/с Курица, тунец, креветка в желе кс, 185г
Secret Thailand д/с Курица, тунец, креветка в желе кс, 185г
Серия деликатесных консерв для собак Secret Premium из Тайла..
245р.
Ваша скидка: -21%
Лидер продаж!
Pro Plan Nutrisavour® Sterilised кусочки в желе, океан. пауч 85г (1шт)
Pro Plan Nutrisavour® Sterilised кусочки в желе, океан. пауч 85г (1шт)
Корм консервированный полнорационный для взрослых стерилизов..
77р. 61р.
Ваша скидка: -7%
СИБИРСКАЯ КОШКА Элитный Силикагелевый 4л
СИБИРСКАЯ КОШКА Элитный Силикагелевый 4л
Экологически чистый супервпитывающий наполнитель - последнее..
530р. 493р.
Ваша скидка: -15%
Pro Plan Adult курица с рисом, 1.5кг
Pro Plan Adult курица с рисом, 1.5кг
Описание товара:Полнорационное сбалансированное питание для ..
1570р. 1335р.
Ваша скидка: -15%
Pro Plan Adult лосось с рисом, 1.5кг
Pro Plan Adult лосось с рисом, 1.5кг
Описание:Полнорационное сбалансированное питание для взрослы..
1570р. 1335р.
Ваша скидка: -20%
Pro Plan Delicate ягненок, 400г
Pro Plan Delicate ягненок, 400г
Для обеспечения полноценного питания кошки корм должен с..
496р. 397р.
HAKASE AREKKUSU комкующийся Персик, 6л
HAKASE AREKKUSU комкующийся Персик, 6л
Тофу - спресованная масса из соевых волокон, которые впитыва..
750р.
Ваша скидка: -25%
Royal Canin Kitten, 300г
Royal Canin Kitten, 300г
2-я фаза роста котенка: с 4 до 12 месяцев Начиная с 4 месяц..
322р. 242р.
BRAVA КОВБОЙ МЯУ д/гл/ш кошек Впитывающий, 5л
BRAVA КОВБОЙ МЯУ д/гл/ш кошек Впитывающий, 5л
Наполнители торговой марки "BraVa" - это экологически чистый..
145р.
Ваша скидка: -15%
Лидер продаж!
ROYAL CANIN MINI Starter, 8.5кг
ROYAL CANIN MINI Starter, 8.5кг
Для щенков в период отъема до 2-месячного возраста. Для сук ..
5435р. 4620р.
Лидер продаж!
BRAVA для длинношерстных кошек Впитывающий, 7л
BRAVA для длинношерстных кошек Впитывающий, 7л
Наполнители торговой марки "BRAVA" - это экологически чистый..
195р.
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Зоомаркет "Сами с усами"

Интернет-магазин зоотоваров

"Сами с усами" — это интернет-магазин зоотоваров с более, чем 7000 товарами  для животных. В нашем зоомагазине вы можете купить корма для кошек, корма  для собак, а также для грызунов, для птиц и рыбок. У нас большой выбор  зоотоваров: кошачьи наполнители для туалета, миски, поводки и ошейники,  шампуни и средства по уходу, домики для кошек и собак, игрушки, клетки для  птиц, клетки для грызунов и многое другое.

Товары для домашних животных

Наш ассортимент включает качественные корма для собак и кошек премиум-, супер-премиум и класса Холистик. Мы стремимся обеспечить отличный сервис, высокое  качество продукта и низкие цены для наших клиентов. 

Наш интернет-магазин создан на базе существующего в Красноярске зоомагазина «Сами с усами». Поэтому у Вас всегда есть возможность познакомиться с покупкой до момента приобретения товара для ваших питомцев.